Sangalkam/emploi des jeunes : 300 G.I.E. et 250 entreprises individuelles créés sur initiative de Oumar Gueye

Après une saisine de Oumar Gueye, l’Apix a déplacé un guichet mobile à la place publique Malick Ba pour la formalisation de plus de 500 actes administratifs qui consacrent la création de 300 Gie et de 250 entreprises individuelles.



Initiative vivement saluée par le Dg de l’APIX, qui a fait le déplacement à Sangalkam et qui, dans la foulée, a annoncé que tous les frais de création d'entreprises ont été totalement pris en charge par le ministre Oumar GUEYE.



Ce dernier de se réjouir du succès de l’activité qui était une vieille doléance des femmes et des jeunes de Sangalkam. Il demandera, à cet effet, à l’APIX d’accompagner les entreprises créées jusqu’à l’obtention de financement. La cérémonie s’est également déroulée en présence du maire de Sangalkam.

