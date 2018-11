Sangalkam inaugure un centre de transformation agro-alimentaire

Le Ministre de la pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye a inauguré , le jeudi 15 novembre à Sanagalkam, un centre de transformation agroalimentaire, en présence du Sous-préfet de l’arrondissement de Bambilor Marcel Mbaye Thiaw et du Directeur Exécutif de l’ONG 3D, Moundiaye Cisse, de la 2ème vice-présidente du Conseil départemental de Rufisque, Madeleine Ndiaye, du 1er adjoint au Maire de Sangalkam, Mamadou Diop, de la 2ème adjointe au Maire, du Chef de village de Sanagalkam, les conseillers municipaux, départementaux et les membres de l’association des Femmes Rurales Action et Solidarité (FRAS).



Prenant la parole devant une foule de personnes, le Maire de Sangalkam Oumar Guèye a d’abord remercié Moundiaye Cisse de l’ONG 3D qui a permis la concrétisation du projet du réseau des Femmes rurales Action et Solidarité, avant de les féliciter et de les encourager :



« Moundiaye Cissé, vous êtes un véritable acteur de développement et je voudrais vous féliciter pour tout ce que vous faites pour les populations. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd’hui est le fruit d’une vielle coopération entre l’ONG 3D et la commune de Sangalkam, et comme bénéficiaire, le réseau des Femmes rurales Action et Solidarité (FRAS). FRAS est un réseau de femmes actives et de développement.



Ces femmes sont dans plusieurs secteurs : l’agriculture, l’horticulture, la transformation des fruits et légumes, l’assainissement etc. Je me souviens, vous avez gagné un appel d’offre avec l’AGETIP, vous avez aussi gagné à deux reprises le Grand prix du Chef de l’Etat. Par ces actions, vous montrez que vous travaillez toujours dans l’unité et dans la cohésion. Ce que vous êtes en train de faire est en droite ligne de la vision de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République. »



Selon le Ministre Oumar Guèye, l’action du réseau FRASS demeure dans l’axe 2 du Plan Sénégal Emergent, le capital humain :



« Vous êtes dans l’axe 2 du PSE, le capital humain car ce que nous faisons ici est en train de renforcer vos capacités de production, managériales etc. Vous vous activez également dans le développement durable avec la transformation des fruits et légumes, des céréales ; mais également la protection sociale, la solidarité qui existe entre vous. Cela prouve donc que vous êtes au coeur du Plan Sénégal Emergent. »



La Présidente du réseau FRASS, Ndèye Awa Guèye a également remercié l’ONG 3D. Ce centre de transformation agroalimentaire permettra de répondre aux besoins d'accès à des aliments variés et peu chers pour la commune de Sangalkam.



Le Directeur Exécutif de l’ONG 3D, Moundiaye Cisse a encouragé les femmes rurales Action et Solidaire à poursuivre leurs efforts de développement pour le bien des populations. L’ONG 3D a jusque-là financé 3 associations, en leur dotant d’un centre de transformation : l’association REFER de Bambilor, l’association AGYCI de Yenne et l’association FRASS de Sangalkam.



Le Sous-Préfet de l’arrondissement de Bambilor, Marcel Mbaye Thiaw a également félicité et a encouragé le travail des Femmes Rurales Action et Solidaire pour leur participation citoyenne et a remercié l’ONG 3D, dans sa promotion des initiatives économiques individuelles et associatives de la transformation agro-industrielle des femmes de Sangalkam, Yène et Bambilor.



Le Maire de Sangalkam a aussi profité de cette occasion pour féliciter le travail du Sous-Préfet.