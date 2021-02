Sans eau depuis plus de neuf mois: Ndiobène Walo était dans la rue hier Pendant que l’affaire Sonko-Adji Sarr continue de faire jaser dans les chaumières, les populations de Ndiobène Walo, un village de la région de Kaolack, se demandent comment un village où vivent près de 3 000 âmes et plus de 10 autres villages environnants, peuvent rester plus de 9 mois sans avoir de l’eau à boire.

Pour se faire entendre, les habitants ont marché hier en arborant des brassards rouges, pour que les autorités puissent trouver une solution à leur calvaire, d’autant qu’ils effectuent un véritable périple quotidien pour trouver le liquide précieux.



D’après « L’As » qui partage l’information, ces populations, qui souffrent également de problème de mobilité pendant l’hivernage, réclament à Macky Sall une route pour relier Ndiobène Walo et Taïba Niassène.



Pendant ce temps, les populations se demandent où se cache le maire de la commune de Keur Maba Diakhou, en l’occurrence Saliou Bâ, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar.



