Sans salaire depuis 2023, conditions difficiles de travail… Les récriminations de travailleurs de l'entreprise Batiland S.A EnQuete- Les plus de 400 ouvriers et pointeurs de l'entreprise Batiland S.A., ont fait hier une sortie pour décrier leurs conditions difficiles de travail. Selon eux, ils ont été recrutés depuis 2021 pour construire les 33 ENO dans les différents départements du Sénégal. Le marché ENO, d’après eux, est estimé à 41 milliards F CFA. Malgré cela, depuis mars 2023, ils n’ont pas été payés.

‘’Nous avons porté plainte au niveau du tribunal du travail. Ce dernier nous a donné raison depuis le 6 février 2024, mais avec les lenteurs administratives, nous n'arrivons pas à recevoir notre acte de paiement. Et l'entreprise refuse jusqu'à nos jours de nous payer.



Nous sommes dans une situation très difficile. On ne peut plus gérer nos problèmes familiaux et on ne peut pas signer un autre contrat ailleurs, car la direction nous menace, en arguant que nous sommes toujours dans son contrat. Si on démissionne, on perd tout ce qu'elle nous doit.



Nous avons cherché de l'aide partout, nous avons rencontré le député Guy Marius Sagna en novembre 2023 qui avait écrit même une lettre au gouvernement et nous avons aussi fait 2 points de presse’’, ont-ils tonné dans le document. Joint par EnQuête, la direction a apporté sa part de vérité.



‘’Il nous est difficile d’avoir l’argent pour des raisons liées aux lenteurs de l’État. Mais je tiens à préciser que ceux qui sont sur place vont être payés. Beaucoup ont quitté les lieux. Nous avons constaté cela avec nos huissiers. Quand on est sous contrat, on ne doit pas se permettre de faire un abandon de postes’’, a dit la direction.



