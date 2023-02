Sans tambours, ni trompettes : Me Wade débarque à Dakar avec Viviane Wade Après vingt jours passés en France, Me Abdoulaye Wade est rentré à Dakar. Cette fois-ci le pape du Sopi n’est pas venu seul. Me Wade a embarqué avec l’ex-Première dame Viviane Wade à bord d’un jet privé. Le couple Wade a débarqué à Dakar avant-hier samedi, selon L’OBS qui rapporte l’information.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2023 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Wade et son épouse qui étaient accompagné d’un staff réduit, ont rejoint leur domicile sis sur la Corniche ouest de Dakar, renseigne la même source.



La maison en question qu’il va quitter sou peu, a été prise en location. D’ailleurs, informe L’OBS, Me Wade va bientôt rejoindre son domicile au Point-E entièrement réhabilitée.



A signaler que ce retour des Wade coincide avec la floraison de déclarations de candidatures pour la Présidentielle fixée au 25 février 2024.

Senenews



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook