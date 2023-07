Santé-Agnam Thiodaye : Les femmes protestent contre l’affectation de la sage-femme Suite à l’affectation de la sage-femme du poste de santé de Agnam Thiodaye, les femmes de ce village ont manifesté leur colère avec des brassards rouges et des pancartes, nous informe Bes Bi.

«Nous ne voulons pas nous séparer de Mariama qui a fait 9 ans de service ici. Depuis son arrivée, la structure sanitaire a connu des performances énormes de par sa position géographique», a déclaré Kardiatou Thioune, porte-parole des femmes de cette localité qui est l’une des plus vastes des Agnam.



D’après nos confrères, le poste de santé de Agnam Thiodaye qui polarise deux villages est la structure sanitaire de la commune qui reçoit le plus de patients mais il est resté trois mois sans un infirmier chef de poste.



«Notre infirmier chef de poste est partie à la retraite depuis trois mois, après 33 ans de service», a ajouté Dieynaba Dème, habitante de la localité. Suite à ces deux départs clés, ces femmes invitent l’Etat à trouver des solutions à leurs préoccupations.



