Santé : And Gueusseum annule son sit-in national et reporte son préavis de grève Dakar, le 8 octobre 2024 - L'organisation syndicale And Gueusseum a décidé d'annuler son sit-in national prévu le vendredi 11 octobre 2024, ainsi que de différer le dépôt de son préavis de grève. Cette décision intervient à la suite d'une réunion d'urgence convoquée ce mardi 8 octobre par le ministre de la Santé et de l'Action sociale.



Selon leur communiqué, lors de cette rencontre, plusieurs mesures cruciales ont été annoncées, notamment le début du paiement des salaires des contractuels du Programme National de Développement du Secteur de la Santé (PNDSS) et la sécurisation de ces paiements jusqu'en décembre 2024.



En outre, le ministre a également confirmé l’imminence du paiement de la prime de motivation nationale pour le troisième trimestre de l’année 2024, les fonds ayant déjà été engagés à cet effet. Face à ces avancées significatives, And Gueusseum considère que le mot d’ordre de grève n’a plus de raison d’être et décide en conséquence d'annuler les actions prévues.



Le syndicat salue la mobilisation et la détermination de ses membres, sympathisants, ainsi que la presse, qui ont contribué à ces résultats en un temps record. Toutefois, And Gueusseum appelle à une vigilance et à une mobilisation continue, en exhortant le gouvernement à poursuivre les efforts pour la mise en œuvre des accords signés.



Une rencontre de haut niveau est envisagée à court terme entre les ministères sectoriels concernés, à savoir les ministères des Finances, de la Fonction publique, des Collectivités territoriales et les représentants d’And Gueusseum, pour finaliser ces engagements.



And Gueusseum réitère ainsi son engagement à poursuivre les négociations tout en maintenant la pression pour la satisfaction totale des revendications de ses membres.



