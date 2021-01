Santé: De nouvelles dispositions prises par le ministre de la Santé pour soulager Vélingara Dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale le Ministère de la Sante et de l’Action sociale a mis en place des stratégies dont le développement des soins obstétricaux et néonatals d’urgence. En ce sens, de nouvelles dispositions ont prises par le ministre de la Santé pour soulager Vélingara et d’autres localités.

L’objectif de ces soins obstétricaux et néonatals d’urgence est une prise en charge correcte des urgences et complications obstétricales.

A cet effet, d’importants investissements ont été faits par le Gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les comités de développement sanitaire et les collectivités territoriales. Mais force est de constater que la fonctionnalité de ces blocs SONU connaît quelques difficultés.



Ainsi Monsieur le Ministre a instruit ses différents services, de prendre toutes les dispositions pour rouvrir tous les blocs fermés. Ainsi, durant le dernier trimestre de 2020, une équipe pluridisciplinaire a visité les blocs opératoires des 13 régions du Sénégal, pour évaluer leur fonctionnalité.



Suite à cette visite, un plan d’ouverture a été élaboré est en train d’être mis en œuvre avec plusieurs activités : octroi de bourses pour la formation de médecins en Sonu, équipements de structures sanitaires etc...



C’est dans ce cadre qu’une équipe conduite par le Directeur de la santé de la Mère et de l’Enfant et comprenant la DIEM et la Chaire de gynécologie, a supervisé et accompagné l’équipe locale du bloc opératoire de Vélingara à redémarrer les activités opératoires après 3 ans de fermeture.

Le bloc a redémarré ses activité opératoires au bénéfice de la population, qui a très bien apprécié la venue de cette mission.



La fermeture du bloc opératoire de Vélingara a entraîné l’évacuation en 2020, de 187 femmes résidant dans le district sanitaire de Vélingara vers les hôpitaux de Tambacounda et de Kolda.



Ainsi, cette ouverture va beaucoup soulager les femmes de cette collectivité.



