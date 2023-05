Santé-Dette de la Couverture maladie universelle : 10 milliards dus aux prestataires La dette de la Couverture maladie universelle -Cmu auprès des prestataires est estimée à plus de 10 milliards au 28 mars dernier. Concernant les mutuelles de santé, la redevance est de plus d’1 milliard. Selon le chef de Service régional de la Cmu à Ziguinchor, tout programme d’assurance-maladie ou de protection sociale qui fonctionne peut avoir des déficits. Ces dettes ne sont donc pas l’apanage uniquement du Sénégal. Le plus important pour lui, c’est de voir si les populations ont accès aux soins et si elles sont prises en charge.

Dimanche 14 Mai 2023

«Nous recevons des factures qui dépassent des dizaines de milliards, et cela veut dire que les populations sont en train d’être prises en charge. Maintenant, puisque la demande est toujours supérieure aux ressources allouées, c’est normal sur une période qu’on puisse contracter une dette», assure Dr Amadou Sow.



Le président de la République a fait une dotation spéciale de 10 milliards F Cfa en dehors du budget annuel que l’Etat a accordé à l’Agence de la Cmu pour lui permettre d’apurer cette dette «agitée quelques fois à tort».



La dette relative à la prise en charge gratuite de la césarienne tourne autour de 3 milliards, soit près de 30 mille femmes qui ont eu à bénéficier de ce traitement gratuitement au niveau de certaines structures de santé. La Cmu attend les factures de la région pour pouvoir les honorer à travers la dotation spéciale que l’Etat a allouée à l’Agence de la Cmu : soit 10 milliards pour solder toutes les dettes.



