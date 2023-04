Santé : Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye veut mettre de l’ordre, dans...l’Ordre des médecins Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye invite les médecins sénégalais en spécialisation à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-stomalogie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et dans les Unités de Formation et de Recherche en Santé des autres universités publiques, à s'inscrire au tableau de l'Ordre National des Médecins du Sénégal (ONMS).

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2023 à 16:40 | | 0 commentaire(s)|

Avec cette initiative, nous dit « l’As », le ministre de la Santé et de l'Action sociale veut mettre de l’ordre dans son département.



Aussi, le ministère informe que la signature de la convention qui les lie au bénéficiaire d'une bourse de spécialisation, est désormais assujettie à ladite inscription.



Sans doute, ce communiqué du ministère est-il motivé par l’affaire du médecin en spécialisation arrêté dans l’affaire de la clinique Suma Assistance, nous dit le journal.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook