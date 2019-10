Santé - Hopital général de Grand Yoff baptisé "hôpital Professeur Idrissa Pouye"

« L’ex-Cto devenu Hoggy sera baptisé du nom de son fondateur, le Professeur Idrissa Pouye, le 24 octobre prochain». L’annonce est faite par le Directeur de l’Hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy), Saliou Tall à travers un communiqué.



Ainsi, le ministre de la Santé et de l’Action sociale va procéder à l’inauguration « d’un important équipement médical de prise en charge de la crise cardiaque et d’autres pathologies, relevant de spécialistes voisines de la cardiologie ».



C’est en 1989 que feu le Professeur Idrissa Pouye a créé cet hôpital.

