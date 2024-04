Sante- Kaffrine : 197 poches de sang collectées pour assister les blessés de l’accident de Yamong

‘’Le don de sang, organisé à la suite de l’accident, a permis de collecter 135 poches de sang au centre de santé de Koungheul et 62 poches au centre hospitalier Thierno Birahim de Kaffrine’’ a-t-il déclaré lors d’un entretien avec l’APS.



Il a souligné que l’état de santé des 27 blessés admis au centre de santé de Koungheul et les 17 autres admis au centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, s’est amélioré. ”Ils sont même sortis de l’hôpital”, a-t-il ajouté.



”Quant aux 14 corps sans vie, ils ont été identifiés et remis à leurs familles’’, a-t-il fait observer.



Le directeur de la Santé de Kaffrine a également souligné que ‘’le bilan provisoire, qui fait état de 14 morts, 10 blessés graves et 44 blessés légers, reste le même”.



”Parmi les 10 blessés graves, huit sont toujours hospitalisés. Ils sont correctement pris en charge au centre hospitalier Thierno Birahim Ndao de Kaffrine’’, a-t-il ajouté.