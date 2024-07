Santé : L’Afrique représente plus de la moitié des urgences sanitaires dans le monde, selon les chiffres de l’OMS APS – Le continent africain représente plus de la moitié des urgences sanitaires dans le monde, a révélé Dr Abdou Salam Guéye, directeur régional des urgences en Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

‘’L’Afrique représente plus de la moitié des urgences dans le monde et comme on sait, l’Afrique n’a pas beaucoup de ressources’’, a souligné Abdou Salam Guéye.



Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2024 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

Il prenait part à la rencontre du Groupe Consultatif technique des urgences et à la table ronde sur la gestion des situations d’urgence sanitaire de l’OMS, ouvertes mardi à Pointe Sarène (Mbour, Ouest).



Selon lui, ‘’ 85% des urgences sont liées à des maladies et les 20 % sont liées aux catastrophes naturelles” ou des phénomènes causés par l’homme, a ajouté l’officiel.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale Ibrahima Sy a dit attendre de cette rencontre ‘’des recommandations fortes, réalistes, innovantes et mesurables’’.



‘’Quand on parle aujourd’hui des questions d’urgence sanitaire en Afrique, la question qui se pose c’est est-ce que nos systèmes de santé sont très bien préparés, est-ce que nos personnels de santé sont bien sensibilisés par rapport à cette question pour réagir à temps’’, a dit Ibrahima Sy.



Selon lui, “la question des urgences sanitaires est souvent gérée à un niveau central, alors qu’aujourd’hui quand on parle d’urgence, la riposte doit se faire au niveau local’’.



”On doit s’assurer qu’au niveau local, on a tous les dispositifs (le personnel de santé qui maîtrise très bien le protocole, les procédures et toutes les techniques), qui permettent de réagir à temps et d’éviter des risques beaucoup plus importants pour les populations’’, a indiqué M. Sy.



Abdou Salam Guéye a cependant rassuré que ‘’l’OMS travaille avec les 47 pays membres pour accompagner (les pays africains), dans la détection, la préparation et la réponse aux urgences’’.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook