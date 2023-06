Santé : L'Afrique s'apprête à développer la fabrication de vaccins

Ce projet pluriannuel, qui vise à développer et à constituer une main-d'œuvre de classe mondiale, pour soutenir la fabrication de vaccins, établira un centre d'excellence en matière de formation, afin de doter les jeunes talents, en particulier les jeunes femmes, de compétences spécialisées dans la recherche, la fabrication, la production et la distribution de vaccins.



Basée au Sénégal, MADIBA s'aligne sur le "Plan Sénégal Émergent", visant à fabriquer la moitié des produits pharmaceutiques du pays d'ici 2035, ainsi que sur l'objectif ambitieux de l'Union africaine de répondre à 60 % des besoins en vaccins du continent d'ici 2040. En tant que modèle pour les futures installations de fabrication de vaccins en Afrique, MADIBA marque une première étape cruciale vers l'autosuffisance en matière de vaccins en Afrique.



Les données du tableau de bord mondial de l'équité vaccinale, élaboré par le PNUD, l'OMS et l'Université d'Oxford, montrent que l'iniquité vaccinale n'affecte pas seulement les pays les plus pauvres de manière disproportionnée en termes de santé, mais qu'elle a également un impact profond et durable sur leur redressement socio-économique. Cette inégalité vaccinale va à l'encontre de l'objectif de développement durable (ODD) 1 des Nations-Unies, qui vise à éradiquer l'extrême pauvreté pour tous partout dans le monde, d'ici à 2030, et de l'ODD 3, qui vise à garantir une vie saine et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge.



Mais les choses commencent déjà à s'améliorer pour l'Afrique. En février 2023, avant l'inauguration ce mois-ci du partenariat entre l'Institut Pasteur de Dakar (IPD) et la Fondation Mastercard pour la fabrication de vaccins, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), ont lancé le Réseau régional de centres de compétences et de capacités (RCCCN), axé sur le développement des talents pour la fabrication et la recherche et ont choisi l'IPD comme centre inaugural.



IPD est une fondation sénégalaise à but non lucratif, qui œuvre en faveur d'un accès équitable à la santé en Afrique, en particulier au Sénégal. La Fondation Mastercard est une fondation canadienne et l'une des plus grandes fondations au monde, dont la mission est de faire progresser l'éducation et l'inclusion financière.



" Entre 9 000 et 14 000 employés à temps plein seront nécessaires pour la fabrication de vaccins et la recherche en Afrique d'ici 2040. Africa CDC et l'Union africaine (UA) ont lancé un appel en faveur d'un nouvel ordre de santé publique, qui préservera la santé et la sécurité économique du continent alors qu'il s'efforce de répondre aux aspirations de l'Agenda 2063 ", déclare Dr. Jean Kaseya, directeur général d'Africa CDC.



Il fait remarquer : " L'un des piliers de cette vision consiste à développer la fabrication locale de vaccins, de diagnostics et de produits thérapeutiques. Actuellement, moins d'un pour cent des vaccins administrés sur le continent sont fabriqués localement. Cette situation fait peser une lourde charge financière sur les systèmes de santé des pays africains et réduit leur capacité à répondre aux pandémies et autres crises sanitaires ".



Dans le cadre du projet MADIBA, IPD développera un programme de formation spécialisé pour le continent africain. Ce programme vise à former des cohortes de jeunes Africains talentueux de tout le continent, avec pour objectif d'inscrire 40 % de femmes. Il intégrera également des acteurs clés de l'écosystème, tels que des experts de renommée mondiale, des universités et des fabricants, afin de développer les compétences requises pour des fonctions hautement spécialisées telles que la production de vaccins, l'assurance qualité, la chaîne d'approvisionnement, l'achat et les essais cliniques.



Les diplômés du programme de formation MADIBA contribueront à la réussite d'autres installations de production, ce qui aura un effet multiplicateur et transformera les capacités de production de vaccins sur le continent.



" Ce partenariat entre la Fondation Mastercard et l'IPD permettra d'améliorer le développement du capital humain pour la biofabrication en Afrique. Le projet est un pilier essentiel pour l'équité et l'autonomie en matière de vaccins et un moteur important pour la création d'emplois hautement qualifiés parmi les jeunes et les femmes africaines. Nous visons à former une main-d'œuvre pour MADIBA et d'autres fabricants de vaccins africains, à développer des partenariats avec des universités africaines et à promouvoir l'enseignement des sciences auprès des jeunes étudiants ", a déclaré Amadou Sall, PDG d'IPD.



Il ajoute : " Nous exprimons notre gratitude à la Fondation Mastercard, pour avoir investi dans notre mission d'accélérer l'accès équitable et durable à la santé en Afrique, ainsi qu'aux autres partenaires financiers et techniques du projet MADIBA ".



Pour sa part, Reeta Roy, Présidente-directrice générale de la Mastercard Foundation, fait remarquer que ce partenariat s'appuie sur l'intention de changer la donne : " Ce partenariat s'appuie sur l'intention de changer la donne de l'initiative Saving Lives and Livelihoods (Sauver des vies et des moyens de subsistance). Il s'agit d'assurer la sécurité de tous en déployant les vaccins COVID-19, tout en garantissant la sécurité sanitaire à long terme de l'Afrique en renforçant l'expertise et la main-d'œuvre dans le domaine de la fabrication de vaccins sur le continent. Ce faisant, notre collaboration contribuera également à améliorer les moyens de subsistance des jeunes en Afrique ".



Selon les experts de l'industrie, ce partenariat devrait accélérer le développement d'une main-d'œuvre officiellement formée en Afrique, pour soutenir les projets de fabrication de vaccins sur le continent. Il s'inscrit également dans la stratégie "Young Africa Works" de la Mastercard Foundation, qui vise à permettre à 30 millions de jeunes, en particulier des jeunes femmes, d'accéder à un travail digne et épanouissant d'ici à 2030.



La session de l'Africa Investment Forum (AIF) de l'année dernière - un marché pour les transactions qui comblent les déficits d'investissement en Afrique - a montré un regain d'espoir pour la recherche et la fabrication de vaccins en Afrique. La Banque africaine de développement (BAD) indique que l'AIF canalise désormais les investissements vers des projets qui répondent aux plus grands défis du continent en matière de soins de santé. Ces investissements visent à construire des infrastructures de soins de santé de qualité, à développer l'industrie pharmaceutique du continent et la capacité de fabrication de vaccins.