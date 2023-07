Santé: L'Ordre national des médecins du Sénégal a échangé sur les droits et obligations des médecins dans l'exercice de leur profession L'Ordre national des médecins du Sénégal (ONMS) a tenu ce matin un déjeuner ordinaire avec l'ensemble des organisations qui gravitent autour de la santé afin d'échanger sur le thème : "Droits et obligations des médecins dans l'exercice de leur profession". D’après Boly Diop, président de l'Ordre national des médecins du Sénégal, lors de cette assemblée présidée par le représentant du ministre de la Santé, Abibou Ndiaye, il a été question de définir les droits et les responsabilités des médecins, compte tenu du contexte actuel.

