Santé : La Fédération des syndicats en grève générale de 72 heures à partir de ce mercredi

La Fédération des syndicats de la santé (F2S) durcit le ton. Cheikh Seck et ses camarades ont annoncé une grève générale ce mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 avril pour le respect du protocole d’accord sur le régime indemnitaire et sur les points de revendications contenus dans la plateforme déposée», lit-on dans une lettre d’information adressée au directeur du Centre hospitalier national de Pikine.

