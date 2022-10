Santé : La Fondation 221 offre du matériel médical d’une valeur de plus 300 millions de Francs CFA à Ranérou-Ferlo Ranérou-Ferlo a réceptionné samedi, un don de matériel médical et des consommables d’une valeur estimée à plus de 300 millions Francs Cfa. Ce don offert au Conseil départemental par des partenaires de l’Ong humanitaire Fondation 221 est destiné à l’ensemble des populations de ce département situé dans la région de Matam.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Octobre 2022 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

Ce don de matériel médical vient renforcer les structures sanitaires confrontées à de nombreux défis. Le président du conseil départemental, Amadou Dawa Diallo, a salué ce geste de générosité de la part de la Fondation 221 envers les populations de son département.



« C’est une action noble, qui rappelle les politiques publiques clairement définies par le Président de la République, Son Excellence, M. Macky Sall dans le volet social du plan Sénégal Emergent (Pse) », dit-il. Ajoutant : « au nom des populations de Ranérou que je représente, soyez-en remercier ».



M. Diallo a invité les responsables des structures de santé et les populations à en faire bon usage. La cérémonie de réception s’est déroulée en présence de l’autorité administrative, des élus locaux, du personnel soignant et des populations très enthousiastes.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook