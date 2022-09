Santé: La Société africaine de transfusion sanguine table sur de nouvelles stratégies Un Congrès international sur le thème ‘’transfusion sanguine et priorités de santé en Afrique’’ s’est ouvert mardi à Dakar, sous l’égide de la Société africaine de transfusion sanguine. La ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Marie Khemesse Ndiaye Ngom, a présidé la cérémonie d’ouverture de la rencontre de trois jours à laquelle prennent part plus de 350 experts dans ce domaine.

Elle vise à "réfléchir sur les meilleures stratégies globales d’amélioration de la sécurité transfusionnelle ainsi que l’autosuffisance en produits sanguins de qualité en vue de réduir la mortalité maternelle et infantile", indique-t-on sur le site du ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale visité par l’APS.



La même source ajoute qu’il s’agira "d’échanger sur les stratégies pour permettre à la transfusion sanguine de contribuer à renforcer les systèmes de santé et permettre une bonne couverture sanitaire’’.



Ainsi, la ministre est revenue sur l’attention particulière que son département accorde à la mise en œuvre des orientations du Chef de l’Etat pour "la disponibilité, l’accessibilité et la sécurité transfusionnelle à tous les niveaux de la pyramide sanitaire de notre pays".



Elle s’est ainsi engagée à renforcer les structures de transfusion sanguine notamment en leur dotant de moyens pour leur permettre d’assurer au mieux leurs missions.



Dans cette dynamique, a annoncé Dr Marie Khemesse Ndiaye Ngom, son département est en train de finaliser le décret d’application de la loi sur la transfusion sanguine. De même, le Sénégal a également débuté un programme de construction de Centres régionaux de transfusion sanguine dans deux régions, a-t-elle rappelé le ministre.



Un programme qui sera poursuivi afin de doter toutes les régions de centres régionaux de transfusion sanguine qui seront des structures bien équipées et qui vont assurer l’approvisionnement régulier de produits sanguins de qualité pour les structures de santé de leur zone de couverture, a-t-elle relevé.





