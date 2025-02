Santé : Le SAMES annonce une grève générale de 48 heures pour exiger des réformes dans le secteur

Constatant l'inaction du gouvernement face à ses revendications déposées depuis décembre 2023, le SAMES a décidé de passer à l'action. Parmi les principales doléances figurent le recrutement des professionnels de santé en chômage, la revalorisation des pensions de retraite des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, ainsi que la correction des inégalités en matière de régimes indemnitaires.



Le syndicat réclame également la construction d'hôpitaux de niveau II dans tous les départements pour améliorer l'accès aux soins, l'accélération de la couverture sanitaire universelle et la clarification du statut des médecins en spécialisation et des internes des hôpitaux.



Face à l'absence de réponse du gouvernement, un premier plan d'action a été adopté. Il démarre par une grève générale de 48 heures les 18 et 19 février 2025, avec un service minimum assuré pour les urgences sur l'ensemble du territoire national.



Dans cette dynamique, des assemblées générales de mobilisation seront organisées dans les hôpitaux, centres de santé et autres structures sanitaires. Le SAMES appelle ainsi l'ensemble des professionnels de la santé à se mobiliser pour obtenir des avancées significatives dans le secteur.