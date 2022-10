Santé : Le programme HealthyHeartAfrica célèbre plus d’un an d’action contre l’hypertension, 250 000 mesures de la pression artérielle effectuées

D’après le communiqué reçu, HHA contribue à la mise en place de systèmes de santé résilients pour les soins de santé liés à l’hypertension, par la mesure gratuite de la pression artérielle, par le renforcement de la prise en charge et des soins à travers la formation des prestataires de soins, ainsi que par la fourniture de matériel d’éducation et de sensibilisation sur l’hypertension, ses symptômes et ses facteurs de risque. Au Sénégal, HHA est mis en œuvre par le programme de soins de santé primaires et l’équipe des maladies non transmissibles de PATH.



Communément appelée pression artérielle élevée, l’hypertension est une maladie non transmissible (MNT) grave, qui peut entraîner une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque, ainsi que d’autres problèmes de santé. C’est une cause majeure de décès prématuré dans le monde.



Au Sénégal, on estime que près de 30 % de la population souffre d’hypertension, bien que la plupart du temps non traitée, avec un taux de contrôle de seulement 8 %. Même si l’hypertension est considérée comme un tueur silencieux, car il n’y a aucun symptôme, elle peut être évitée en faisant régulièrement de l’exercice, en mangeant plus de fruits et légumes, en évitant le tabac et la consommation excessive d’alcool, et en limitant les aliments riches en graisses saturées, entre autres facteurs de risque.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale reconnaît l’importance d’étendre la Couverture Maladie Universelle et de développer des stratégies telles que le Plan National de Développement Sanitaire et Social 2019-2028, qui met l’accent sur l’amélioration de l’accès équitable aux soins de santé pour tous. Ce plan expose les défis que le ministère cherche à relever, notamment la nécessité de renforcer les soins de santé primaires ainsi que la promotion de la santé et la prévention.



« HealthyHeartAfrica vise à être durable. C’est pourquoi nous travaillons avec les parties prenantes locales pour élaborer des interventions basées sur des objectifs communs. Notre partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale est important, car l’un de ses domaines d’intervention? est de promouvoir la prévention sanitaire par le dépistage précoce de l’hypertension et la lutte contre la maladie.



Depuis son lancement en 2021, le programme a permis de réaliser plus de 250 000 mesures de la pression artérielle et de confirmer plus de 6 000 diagnostics d’hypertension. Nous espérons avoir un impact encore plus important, à mesure que le programme se poursuit », selon Dr. Allan Mackenzie, directeur des affaires gouvernementales, développement durable mondial - accès aux soins de santé, d'AstraZeneca.



Le programme est présent dans les régions de Dakar, Thiès et Saint- Louis.



Ida Ndione, de PATH au Sénégal, a déclaré : « En soumettant la prise de la pression artérielle aux établissements de santé et à la collectivité, nous sommes en mesure d’identifier les personnes qui ne sont pas conscientes de leur état de santé en matière d’hyperpression. Nous sommes satisfaits des résultats obtenus depuis le lancement du programme, mais nous aimerions encourager davantage de personnes à faire contrôler leur pression artérielle, afin qu’elles puissent connaître leur état et le surveiller. C’est un appel à tous, jeunes et vieux, à faire contrôler sa pression artérielle, car tout le monde peut être affecté par l’hypertension ».



Le communiqué relève que HealthyHeartAfrica (HHA) est le programme innovant d’AstraZeneca qui s’attaque à l’hypertension (pression artérielle élevée) et au fardeau croissant des maladies cardiovasculaires (MCV) en Afrique. HHA est mis en œuvre dans neuf pays d’Afrique, dont la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, y compris Zanzibar.



Pour ce faire, HHA soutient les systèmes de santé locaux, en sensibilisant aux symptômes et aux risques de l’hypertension et en proposant une éducation, un dépistage, un traitement à bas prix (le cas échéant) et un contrôle. Le programme est actuellement actif en Afrique de l’Est et de l’Ouest.



AstraZeneca est une entreprise biopharmaceutique internationale guidée par la science, axée sur la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments de prescription en Oncologie, en Maladies rares et en Biopharmaceutique, y compris le cardiovasculaire, le rénal & le métabolisme, le respiratoire et l’Immunologie. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, AstraZeneca est présente dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients à travers le monde.