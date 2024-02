Santé: Ndiassane va bénéficier d’un hôpital de haut niveau

Dans le cadre du programme Densification de la carte sanitaire, la ministre de la Santé et de l’action sociale a procédé, jeudi, à la pose de la première pierre de l’hôpital de Ndiassane. Cette infrastructure sanitaire sera érigée sur 2 hectares délivrés par la municipalité et «avec toutes les commodités», selon Marie Khémesse Ngom Ndiaye.



«Près de 2 milliards accompagnés d’un équipement de haute facture et d’un personnel qualifié sera investi au profit des populations», a-t-elle ajouté. De par sa position géographique, avec un axe routier reliant l’hôpital régional de Thiès, l’hôpital Mame Abdou de Tivaouane, prolongeant la RN2 jusqu’à Saint-Louis, l’offre de soins est plus rapprochée, assure la ministre, qui appelle les populations de veiller à la gestion des déchets pour éviter certaines pathologies pour la prévention et la promotion de la santé.

Bes Bi