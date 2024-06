Santé / Pèlerins testés positifs au Covid-19 : Les populations appelées au respect strict des mesures préventives

Le Sénégal se prépare à une semaine décisive pour gérer les cas de Covid-19, avec l'arrivée des pèlerins en provenance de la Mecque. Les premiers tests ont révélé des cas positifs de coronavirus. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est rendu à l'aéroport international Blaise Diagne, pour évaluer la situation. Sur place, un important dispositif sanitaire a été déployé pour assurer le dépistage et la prise en charge des cas.



Ibrahima Sy, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, est au micro de Birame Khary Ndaw.