Santé-Ramadan : Mamadou Moustapha Ba, un digne fils de Nioro aux chevets des populations La santé des populations de Nioro du Rip préoccupe son digne fils, Mamadou Moustapha Bâ. En cette journée internationale de la femmes, le ministre des finances et du Budget a uni ses forces à celles de l'association Esprit Ouvert, dont la marraine est son épouse Mme Yacine Sall Ba, pour organiser une campagne médicale de trois jours dans sa localité natale sous le thème "Cancer du col de l'utérus/ Diabète et ramadan"

Du 07 au 09 mars, les habitants de Nioro du Rip ont eu accès à des consultations médicales gratuites, accompagnées de soins et de médicaments offerts gracieusement par le ministre et son épouse. Cette initiative, accueillie avec brio par les populations, a mobilisé 55 médecins, dont 35 spécialistes, déplacés spécialement de Dakar pour l'occasion. Déjà, plus de 2000 patients ont été pris en charge depuis le début de la campagne le 07 mars.



Les habitants ont exprimé leur gratitude envers Mamadou Moustapha Bâ pour son soutien continu envers la santé de la communauté. Khady Ndiaye, une habitante de la localité, déclare : "Depuis maintenant cinq ans, chaque année il nous offre des journées de consultation gratuite accompagnées de soins et de médicaments. Nous saurons le remercier. Nioro est fier de lui."



Le préfet, à son tour, a salué cet élan de solidarité, exhortant les autorités locales à suivre cet exemple louable. L'engagement sans faille de Mamadou Moustapha Bâ et de son épouse envers le bien-être de leur communauté illustre leur dévouement indéfectible envers les populations de Nioro du Rip.



