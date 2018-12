Santé : Une dizaine de médecins à Adéane ce jeudi pour des consultations médicales gratuites

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018 à 09:10

Les populations de la commune d'Adéane (Ziguinchor) vont bénéficier ce jeudi d'une journée de consultations médicales gratuites. Une initiative du groupe "Les Amis de Me Pape Mamaille Diockou".



De la médecine générale, à l’ophtalmologie, en passant par l’ORL, la gynécologie, la cardiologie, la diabétologie, la chirurgie dentaire, la pédiatrie..., divers services sont proposés aux populations.



L’objectif de ces journées médicales est de "diagnostiquer les maladies récurrentes qui affectent les résidents des villages de la commune d'Adéane.



Il s’agit pour Me Diockou et ses "Amis" de faire face aux attentes des populations, dans le domaine de la santé notamment.



Matar SALL - Flash infos .net

