Santé : Vers des contrats de performance avec les hôpitaux La problématique de la performance dans les établissements publics de santé, était au coeur d'une rencontre, à Saly, entre les directeurs d'hôpitaux et le ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, un contrat avec les directeurs d'hôpitaux et un autre avec les établissements publics de santé seront signés.



Concernant ce deuxième point, des notations vont être données chaque année à ces structures. Cela permettra de connaître le niveau de performance de chacune d'entre elles. Avec les directeurs d'hôpitaux, de mesurer le degré de responsabilisé de chacun au sein de la structure qu'il dirige. Car il y a des responsabilités partagées, mais la structure est tirée par une personne morale et sa part est fondamentale dans le fonctionnement des hôpitaux.

Abdoulaye Diouf Sarr a fait savoir que l'objectif visé à travers ces contrats de performance est d'avoir une meilleure qualité des soins et une efficacité dans les structures à l'heure du fast-track.

Pour le ministre de la Santé, son département est dans le formatage d'un référentiel de qualité intégrant la dette que doivent les hôpitaux et la couverture maladie universelle. Mieux, dit-il, la Couverture maladie universelle pourrait être supportée par les recettes internes de l'hôpital, ses contrats de partenariat et les autres recettes générées par la structure et qui pourront hisser l'hôpital vers des performances.









