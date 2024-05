Santé à Dagana : Les autorités sanitaires alertent sur certaines pathologies qui font ravage

Dans la région nord du Sénégal et plus précisément à Dagana, le diabète, la bilharziose et l’hypertension artérielle font des ravages. Selon les autorités sanitaires, les causes de la prolifération de ces maladies sont multiples notamment le cholestérol dans l’huile importé et la consommation excessive du riz.

Et pour faire face à cette situation les populations ont pris leur bâton de pèlerins et s'engagent à éradiquer ces pathologies.

Voici docteur Dame Sow urgentiste au centre de santé de Dagana et Mouhamadou Lo du mouvement Yaakar Taku Souxali Dagana au micro de Adama Sall et El hadj Gueye nos correspondants à Saint-Louis.



