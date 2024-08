Santé au Sénégal : Quand le secteur se vide de ses éminences grises… Tribune-Depuis l’avènement du régime du Président Diomaye, des chamboulements sont en train de s’opérer dans le secteur de la médecine et de la Santé au Sénégal. Les changements ont été notés sur le plan des ressources humaines mais également sur le plan des orientations politiques. Déjà, à travers les nouvelles nominations qui seraient décriées au ministère de la Santé et de l’Action sociale, d’autres changements risqueraient de porter un sacré coup au fonctionnement du système de Santé.

En effet, pouvons-nous affirmer que le ministère de la Santé et de l’action sociale est en train de se vider de ses éminences grises ?



Tout porte à croire qu’après le Professeur Awa Marie Coll Seck qui enseigne maintenant le leadership et le management à Harvard University, le Professeur Mamadou Diarra Bèye remplacé récemment par le docteur Wade à la tête du SAMU National, une structure de prise en charge médicale et de régulation qui a fini de faire ses preuves en Afrique, des départs sont annoncés.



Le Professeur Amadou Gallo Diop, neurologue chef du service de Neurologie de l’hôpital Fann, la principale structure sanitaire capable de prendre en charge correctement les AVC est annoncé sur le départ pour faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Le Professeur Cheikh Tidiane Ndour ancien chef de la division Sida ; un éminent Professeur connu pour ses recherches scientifiques sur le VIH/SIDA quitte le Sénégal pour le bureau régional de l’Oms. Le docteur Abdoulaye Bousso vient d’être recruté par l’Oms Afro pour coordonner les urgences sanitaires au niveau africain.



Le docteur Abdoulaye Bousso qui fut le premier directeur du centre des opérations d’urgence sanitaire mis en place dans le cadre d’un partenariat entre le gouvernement américain et l’État du Sénégal.



