Santé : diabète et hypertension causent 85% des décès au Sénégal Le constat est effarant. Les maladies non transmissibles que sont le diabète, l’hypertension et le cancer sont les causes les plus fréquentes de décès au Sénégal. Selon le professeur Abdou Niane de la faculté de médecine de Dakar, elles causent 85% des décès chaque année. Le professeur qui a conseillé une diminution de la consommation du sel et la pratique du sport, a renseigné sur la RFM que 2 sénégalais sur 10 souffrent de diabète et 2000 personnes sont atteintes de diabète chaque année.

Dimanche 28 Juillet 2019



