Santé du détenu Abdou Karim Guèye: L’attention de l’autorité sollicitée

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juin 2020 à 21:10 | | 0 commentaire(s)|

Les femmes leaders, dont le professeur Amsatou Sow Sidibé, les honorables députés Aida Mbodj et Elène Tine ainsi que la présidente Nafissatou Wade et la présidente Maimouna Bousso ont lancé un cri de cœur pour que activiste, Abdou Karim Guèye puisse bénéficier d'une liberté.



«Nous, Femmes leaders, au-delà des considérations partisanes, animées par la fibre maternelle et humaniste, sollicitons l’attention de l’autorité sur le cas du détenu Abdou Karim Gueye dit Xrum Xax. Son état de santé, déjà précaire depuis des mois, se détériore sérieusement en prison selon des sources médiatiques. Nous lançons un appel pour son élargissement», ont-elles exprimé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos