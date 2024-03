Santé, foncier: Les vérités de Khalifa Sall

Invité de l'émission agora2024 sur Sud Fm, Khalifa Sall a déclaré qu'il est un fervent partisan des soins primaires. " L'offre de santé doit s'adapter aux moyens, aux modes de vie et à l'habitat. Lorsqu'une personne n'a que 1 000 francs pour nourrir sa famille et se soigner, l'État la condamne, s'il n'a pas une réelle politique sanitaire ".



Revenant sur le foncier, il a fait savoir, que le foncier est devenu une source d'enrichissement des plus nantis. " On arrache les terres des cultivateurs pour les confier à des promoteurs ou à des membres du gouvernement. C'est ce foncier qu'il faut rendre aux Sénégalais ", cogne le candidat à la Présidentielle.