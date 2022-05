Santé : le plateau médical du Centre de Médina Yoro Foula relevé grâce à Jokko Ak Macky 24 heures après le Comité départemental de développement présidé par le ministre en charge des Collectivités territoriales, le Centre de Santé de Médina Yoro Foula vient de bénéficier des retombées de Jokko ak Macky. La structure vient de disposer des équipements indispensables pour améliorer la santé des populations. Ceci est possible grâce à la visite du ministre Oumar Guèye et de sa délégation au niveau du centre de santé, hier, avant la tenue du Cdd.





Lundi 23 Mai 2022

En visite à Kolda, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, a posé un acte important, en présence du ministre en charge de l’Agriculture, Pr Moussa Baldé, du maire de la ville de Kolda et Directeur des Domaines, Mame Boye Diao, du Gouverneur, des Préfets et des Sous-Préfets, des maires et présidents de Conseil départemental de la région de Kolda et des Directeurs généraux et nationaux et Chefs de Services. Oumar Guèye, après visité, hier, le Centre de Santé de Médina Yoro Foula, a doté la structure d’un appareil d’Hémogramme qui permet d’analyser les composantes du sang et d’un appareil électrocardiographie qui permet de détecter les anomalies électriques du cœur surtout aux cas de certaines maladies comme l’hypertension artérielle.



Ces équipements importants qui manquaient au Centre de Centre de Médina Yoro Foula. Ce geste est très apprécié par les populations et les autorités médicales de la région. « Nous remercions vraiment M. le ministre Oumar Guèye qui à travers son ministère a pris en charge ces équipements importants. L’appareil d’Hémogramme permet entre autres de diagnostiquer plusieurs maladies ainsi que leurs caractéristiques. Les anémies et leur typage, les infections, les cancers du sang etc… C’est vraiment un ouf de soulagement pour le personnel sanitaire mais aussi pour les populations » a déclaré, Dr Yaya Baldé, Médecin Chef de Kolda. Cet appui du ministère des Collectivités territoriales est a été magnifié aussi par le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural. Selon Pr Moussa Baldé, ces équipements vont participer à l’amélioration de la santé des populations de Médina Yoro Foula. Le ministre en charge des Collectivités territoriales est revenu sur l’importance de cet acte qui est consécutive aux instructions données par le Président de la République pour accompagner les populations.



Selon Oumar Guèye, le Président est conscient des enjeux et il est engagé à accompagner Médina Yoro Foula. Il est revenu sur les actions menées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale pour relever le plateau médical de l’hôpital régional de Kolda qui dispose désormais d’un scanner. Le porte-parole du gouvernement a profité de cette occasion pour parler du Concept Jokko ak Macky dont l’objectif est de répondre aux préoccupations des populations.

