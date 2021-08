Santé : les cliniques privées approvisionnées en produits de «médecine d’urgence» par la PNA Les cliniques privées dans lesquelles sont pris en charge des malades du Covid-19 sont désormais approvisionnées par la Pharmacie nationale d’approvisionnement pour tout produit de ’’médecine d’urgence’’, a annoncé mardi Annette Seck Ndiaye, directrice générale de la PNA.

La DG de la PNA, intervenant lors du point quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale consacré à la pandémie du coronavirus, a précisé que cet approvisionnement "se fait sur la base de procédures clairement définies’’ et devrait permettre ’’une meilleure prise en charge des cas mais aussi de doter le personnel en équipement de protection’’.



’’Certes, la chaîne de distribution (de produits pharmaceutiques) au niveau mondial a été durement réprouvée, la demande nationale très importante, mais toutes les dispositions ont été prises pour assurer une disponibilité de médicaments ou de tout produits essentiel’’, a-t-elle assuré.



La chaîne de distribution concerne "un circuit bien géré", tant au niveau central qu’au niveau régional, a assuré Annette Seck Ndiaye. Elle a toutefois déconseillé l’automédication, notamment l’usage d’antibiotiques sans avis médical.

Le Témoin



