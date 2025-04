Santé publique : Le ministère dénonce des propos diffamatoires sur la gestion du Covid-19

Dakar, le 16 avril 2025 – Le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a vivement réagi aux propos tenus par M. Arona Niang sur la Web TV Sénégal 7, accusant les professionnels de santé d’avoir volontairement propagé le coronavirus au moyen des masques, des tests nasopharyngés et des vaccins anti-Covid.



Dans un communiqué diffusé ce mercredi, le MSAS qualifie ces allégations de « diffamatoires, infondées et dangereuses », soulignant leur caractère contraire à l’éthique médicale et aux données scientifiques établies.



Le ministère rappelle que les prélèvements nasopharyngés ont été privilégiés pour les tests PCR parce que le virus SARS-CoV-2 se loge principalement dans les cellules des voies respiratoires profondes, où le récepteur ACE2 est le plus abondant. Quant aux masques, ils sont utilisés pour protéger le personnel médical et éviter toute contamination croisée, tandis que les vaccins administrés y compris ceux à ARN ont tous été homologués par les autorités sanitaires nationales et internationales. Leur seul objectif était de protéger les populations contre le Covid-19.



Le MSAS dénonce fermement ces propos qu’il considère comme une grave menace pour la santé publique et une atteinte à la dignité du personnel soignant, déjà fortement mobilisé pendant la crise sanitaire. Il appelle par ailleurs la Web TV Sénégal 7 à faire preuve de responsabilité dans le choix de ses intervenants, et exige des excuses publiques pour les accusations portées.



Enfin, le ministère indique avoir saisi ses services compétents pour envisager les suites à donner à cette affaire.