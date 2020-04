Saourou Sène:« tant que le Covid-19 est là, il est difficile d’envisager une reprise » Alors que les écoles et universités sont fermées depuis plus d’un mois maintenant, le Secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire, Saourou Sène, a déclaré, ce jeudi, que « tant que le Covid-19 est là, il est difficile d’envisager une reprise des cours ». S’exprimant sur la Rfm, le syndicaliste a estimé qu’il faut plutôt prendre des mesures plus restrictives pour éliminer complètement le coronavirus au Sénégal ». Une déclaration qui intervient au moment où la question de la réouverture des écoles et universités est posée pour sauver l’année scolaire. Un dilemme se pose toutefois sur le sujet, avec la nécessité de sauvegarder la sécurité sanitaire des populations, notamment des enfants.

