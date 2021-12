Sapco: La gestion du Dg Amadou Mame Diop fortement décriée

S’il y a un Directeur général qui peine à trouver ses marques à la tête de la Société d’aménagement et de promotion des zones touristiques de la Petite Côte (SAPCO), c’est bien Amadou Mame Diop, par ailleurs maire de Richard-Toll. Figurez-vous que jusqu’au moment où vous lisez ces lignes, les travailleurs de la SAPCO n’ont pas encore perçu leurs salaires du mois. Si le problème s’était posé ce mois-ci seulement, on n’aurait pas crié au scandale. Mais les retards de salaire sont fréquents. Le plus inquiétant est à venir, confie-t-on dans "Le Témoin".



Pour une structure qui devait être la cheville ouvrière de la politique de promotion touristique de l’Etat, à travers la station balnéaire de Saly la plus importante du pays, la Sapco peine à payer correctement son loyer. Jusqu’à ce qu’elle soit menacée d’expulsion pour des arriérés de location. On se demande d’ailleurs à quoi sert son budget de fonctionnement. Amadou Mame Diop, nommé en avril 2021, n’en fait qu’à sa tête puisqu’il se sent soutenu par le tout-puissant Mansour Faye, en tant que patron du parti présidentiel dans la région de Saint-Louis. Il est vrai que, plus préoccupé parsa réélection en tant que maire de Richard Toll aux prochaines élections locales, Amadou Mame Diop n’a guère de temps à consacrer à la Sapco.