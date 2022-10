Sargal Macky Sall des éleveurs / Cheikh O. Anne: « Le Président est un homme soucieux de l’équité sociale»

Les éleveurs du Sénégal ont désormais obtenu leur titre foncier pour le Foirail de Diamaguène. Ce, grâce au président de la République, Macky Sall et au ministre Cheikh Oumar Anne. Ce dernier, lors du grand meeting Sargal Macky Sall, a tenu un discours pour manifester sa satisfaction.



«L e Daaral Foirail de Diamaguène existe depuis 1946. Les trois présidents de la République qui se sont succédé, n’ont rien fait pour que cela soit votre propriété. Le Président Macky Sall vient de vous l’octroyer, avec un titre foncier. Il est votre ami et l'ami de l’élevage. Beaucoup de projets gouvernementaux n’ont pu voir le jour à Dakar à cause d’un manque de terre.



C’est un homme soucieux de l’équité sociale et il en a fait son combat de tous les jours. Je remercie aussi l’ensemble des responsables qui se sont impliqués pour rendre cela possible. Les éleveurs sont des gens dignes de confiance, qui méritent d’être accompagnés », a déclaré le ministre de l’Education nationale.