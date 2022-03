Sargal Président Sall: Ses réalisations et projets étatiques, loués

Le mouvement Marema Rema, en collaboration avec la plate-forme « xippil xoll lifi Macky Deff » a organisé une journée sargal Président Macky Sall. Ils ont mobilisé plus de 3000 membres, venus de toutes les localités du Sénégal au Grand Théâtre.



Ainsi, ils ont annonces une tournée nationale pour des sargal Macky Sall dans toutes les régions du Sénégal et dans la Diaspora. L'événement à été une réussite grâce au président d'honneur du mouvement Marema Rema et Coordonnateur de la plate-forme « xippil xoll lifi Macky deff », Doro Gaye, représenté par le vice coordonnateur, Mamadou Ndiaye Bambey. Ce dernier a profité de l'occasion pour revenir sur les réalisations du Président Macky Sall, tout en souhaitant le voir à la tête du pays pendant plus de 10 ans.



Sous ce registre, Aya Diop, Secrétaire exécutif du mouvement Marema Rema a remercié Doro Gaye pour son engagement à accompagner ceux qui travaillent pour l'intérêt du Président Macky Sall. Mais aussi, sur les actions sociales qu'il fait à l'endroit des sénégalais.



