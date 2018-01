Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sasha Obama embrasse un jeune homme pendant un festival et la toile s’enflamme (Photos) Rédigé par leral.net le Samedi 13 Janvier 2018 à 17:59 | | 0 commentaire(s)| On l’a récemment aperçue en train de profiter de l’Indonésie avec les autres membres de la famille Obama au mois de juillet dernier. Dès après le retour de Sasha Obama sur les plages américaines, elle commence déjà à fricoter avec les garçons

.

Des photos récemment postées sur Instagram dévoilent ainsi le dernier flirt de l’adolescente de 16 ans. Ce lundi, une photo de la fille de Michelle Obama a fait le tour des réseaux sociaux, la montrant aux bras d’un jeune homme à la chemise ouverte au festival Lollapalooza de Chicago. L’heureux élu semble s’appeler Matt au vu de la légende accompagnant la photo : «Matt va avoir Sasha Obama».



On peut dire qu’il a réussi, à voir les images, à séduire la fille de l’ex-président Obama. Les photos des deux tourtereaux ont créé plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Il faut préciser que ça n’est pas une première du genre pour les sœurs Obama.

En 2016, Malia Obama avait créé un scandale en fumant un joint, alors qu’elle était en compagnie de ses amies, qui avaient pris une photo d’elle à son insu. Le site américain «Daily Beast» dénonce dans une tribune l’acharnement dont les filles de l’ancien couple présidentiel font l’objet sur les réseaux sociaux, alors qu’elles ne sont que des adolescentes.





