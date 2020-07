Satrec : Un employé privé de salaire pour une histoire de protocole !

Décidément, la sortie du directeur général de Satrec n’a fait que raviver la colère des travailleurs licenciés de l’entreprise pour avoir refusé la proposition d’un départ à l’amiable, constate L’As.



Selon une source du journal, l’un d’entre eux a été même privé de son salaire du mois de mai 2020 après qu’il a refusé de signer ce protocole d’accord que leur impose, Chaouki Haidous.



En effet, pour rentrer en possession de son dû, informent davantage nos confrères le nommé Cheikh Diop a porté plainte contre le DG de Satrec à l’Inspection du Travail et de la Sécurité sociale de la Zone franche industrielle de Dakar.



C’est à la suite de cette plainte que le sieur Diop a été payé à hauteur de 70% de son salaire, le 17 juillet passé. Ce que dénoncent nos sources.



Pis, ajoutent-elles, Chaouki Haidous cherche à coller des motifs à M. Diop pour le licencier comme il l’a fait avec Lamine Kébé, Como Ndiaye et Ousseynou Faye qui avaient eux aussi opposé un niet catégorique à la proposition de séparation à l’amiable prônée par Satrec qui veut se séparer de ses agents.



