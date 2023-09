Saudi Pro League - Al Nassr ètrille Al Ahli : Sadio Mané, passeur décisif, la réaction d’Edouard Mendy

Au retour des vestiaires, Riyad Mahrez réduit le score à trois buts à deux sur penalty, mais l’espoir est de courte durée puisque Cristiano va signer le quatrième but d’Al Nassr dans la foulée (52e; 4-2). Le festival de buts ne s’arrête pas là. À trois minutes de la fin, le nouvel entrant Albrikan redonne l’espoir à son équipe en marquant le but du 4-3.



Le club royal passe même tout prêt d’arracher le point du nul mais trouve la barre transversale sur une dernière occasion. L’équipe hôte s’impose ainsi dans une rencontre prolifique en buts. Avec ce succès, Al Nassr revient à égalité de points avec son adversaire du soir, mais se positionne devant lui, à la 5e place, grâce à un meilleur goal-average.



Réaction Edouard Mendy : « On doit faire mieux et moi le premier,…»



Interrogé à l’issue de la rencontre, Édouard Mendy a livré ses impressions. « Nous avons mal démarré le match en encaissant le premier but. Quand vous jouez face à ce genre d’équipes, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs.



Mais nous avons démontré nos qualités et nous avons mérité de marquer. La décision d’accorder le premier but est difficile, car d’abord il y avait une faute et ensuite, je ne voyais rien avec la fumée sur la pelouse. C’est une décision difficile mais nous l’acceptons. Lors des trois derniers matchs avant la trêve internationale, nous avons encaissé beaucoup de buts parce que nous commettons beaucoup d’erreurs. Si nous voulons être dans le haut du tableau, nous devons être plus solides.



Quand nous encaissons trop de buts, ce n’est pas la faute uniquement d’un seul joueur, mais c’est la faute de tout le monde. On doit faire mieux et moi, le premier. Quand j’encaisse un but je ne suis jamais content. Maintenant nous allons nous rectifier pour gagner les prochains matchs », a déclaré Edouard Mendy au micro de SSC Sports.















Wiwsport