Saudi Pro League : Avec 2 passes caviars de Sadio Mané et un triplé de CR7, Al-Nassr s’offre (5-1) Al-Tai Sadio Mané et ses coéquipiers n’ont laissé aucune chance à Al-Tai en s’imposant (5-1) en match comptant pour la 25ᵉ journée du championnat. L’international sénégalais s’est illustré avec 2 passes décisives.

Les protégés de Luís Castro ont réussi à ouvrir la marque à la 20ᵉ minute par l’intermédiaire de l’international portugais Otavio (1-0, 20’). Avant la pause, le leader de l’attaque sénégalaise, Sadio Mané a trouvé Ghareeb dans la surface adverse pour la marque le (2-1, 45+7). Misidjan avait égalisé pour Al-Tai (22’).



C’est en deuxième période qu’Al-Nassr a écrasé Al-Tai avec notamment un Cristiano Ronaldo intenable, auteur d’un triplé. Il a d’abord permis aux siens de mener (3-1, 64’), après une somptueuse passe de Sadio Mané.



Quelques minutes plus tard, CR7 s’offre un doublé (4-1, 67’). C’est dans la 3 dernières minutes de la partie que le quintuple Ballon d’Or s’offre le coup du chapeau en inscrivant le 5ᵉ but d’Al-Nassr dans cette rencontre, son 26ᵉ but en championnat cette saison. Al-Nassr s’impose ainsi (5-1).



Dans l’autre match, à savoir le match Al-Hilal / Al-Shabab, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont dominé (4-3) Al-Shabab de Habib Diallo. C’est la 23ème victoire d’Al-Hilal cette saison en championnat.



wiwsport.com (avec François Fara Bagnouncoume)



