Saudi Pro League : Avec un grand Sadio Mané, Al-Nassr se reprend contre Al Riyadh Corrigé par Al-Hilal la semaine dernière et mis sous pression par la même équipe, Al-Nassr a remporté une victoire convaincante face à Al Riyadh (4-1) vendredi. Bien en jambes, Sadio Mané a été l’un des grands artisans de ce succès.



Al-Nassr était attendu au tournant, il a répondu. Une semaine après la correction reçue sur la pelouse du rival Al-Hilal et quelques jours après un match nul face au FC Estiklol en Ligue des Champions d’Asie, Sadio Mané et ses partenaires n’ont pas manqué au rendez-vous capital face à Al Riyadh, vendredi soir, dans le cadre de la 16e journée de Saudi Pro League. L’Al-Alami s’est facilement imposé sur sa pelouse 4 buts à 1.



Muet en Championnat depuis huit matchs, Sadio Mané a incarné la réaction d’Al-Nassr. L’attaquant sénégalais, très percutant sur son côté gauche, a fait la différence en parvenant à centrer d’abord pour Aymeric Laporte puis pour Cristiano Ronaldo, qui n’ont pas trouvé le cadre sur leur reprise de la tête. L’ancien joueur du Bayern Munich a ensuite offert l’ouverture du score à CR7 après un peu plus d’une demi-heure (1-0, 31e).



Après un très bon travail de Cristiano Ronaldo, l’attaquant portugais a idéalement servi son compatriote Otávio, qui a ainsi doublé la mise juste avant la pause (2-0, 45e+3). Al-Nassr a ensuite redémarré pour la seconde période en entreprenant un faux rythme, ce qui a permis à Al Riyadh de sortir de sa zone et d’aller obtenir quelques situations, sans parvenir à trop inquiéter le gardien de but saoudien Nawaf Al-Aqidi.



Pour autant, Mané était toujours dans son assiette, et son excellent travail pour Anderson Talisca a permis à Al-Nassr d’annihiler les espoirs de son adversaire (3-0, 67e). Une équipe d’Al Riyadh qui va tout de même sauver l’honneur par l’intermédiaire de Gray (3-1, 68e). Mais avec un doublé de Talisca en fin de rencontre, Al-Nassr a repris le large. Avec cette victoire, Mané et ses partenaires reviennent donc à sept points d’Al-Hilal.



