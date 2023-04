Sauvegarder le terrain politique de Benno : Le Fouta en ordre de bataille Le Président Macky Sall qui n’écarte pas l’option d’être candidat à sa propre succession, peut compter sur les forces montantes de Benno Bok Yakaar au Fouta. Le Dage Abdoulaye Sy, le ministre Moussa Bocar Thiam, le député maire Kalidou Wagué et le maire Mamadou Mory Diaw, ne comptent céder aucun mètre à l’opposition.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2023 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Si à la prochaine présidentielle, tous les responsables du camp présidentiel font comme Farba Ngom, Abdoulaye Sy, Moussa Bocar Thiam, Mamadou Mory Diaw et Kalidou Wagué, le candidat de Benno ne sera pas malmené au Fouta. Dans cette zone, ces responsables sont en train de consolider le titre foncier de Macky Sall et à l’élargir.



Chaque mobilisation donne la preuve qu’au Fouta, dans la région de Matam notamment, ce ne sera pas facile pour l’opposition d’y battre campagne pour la présidentielle de 2024.



En fait , dans cette partie du Sénégal, les responsables du camp présidentiel que sont Farba Ngom, le Dage Abdoulaye Sy, le maire et président du Conseil de surveillance de l’Ageroute, Mamadou Mory Diaw, le maire et ministre, Moussa Bocar Thiam et son homologue, le député maire Kaligou Wagué se sont ligués pour barrer le chemin à l’opposition. En direction de la prochaine présidentielle, ces responsables ont déjà porté leur choix sur Macky Sall comme candidat de Benno.



Le Dage Abdoulaye Sy qui a réussi récemment un giga meeting dans son fief, ne cesse de marteler que Macky Sall est à la fois le plan A et le plan Z de Benno pour 2024. Pour ce fils du Fouta, fidèle parmi les fidèles au Président Sall, la région de Matam est unie contre le plan de l’opposition.



Du même avis, Farba Ngom, Moussa Bocar Thiam , Mamadou Mory Diaw et Kalildou Wagué, sont unanimes à soutenir la candidature de Macky Sall.



Selon ces derniers, au Fouta, cette candidature est considérée comme une demande sociale par les populations de cette partie du pays, qui ne cessent de remercier le président Macky Sall pour ses nombreuses réalisations, dont la route qui relie Ndioum – Bakel et qui passe par Ouorossogui d’une valeur de 309 milliards FCfa.



L’hôpital de Ouorossogui et son aéroport d’un coût global de 36 milliards FCfa, sont, entre autres, réalisations, celles qui poussent les populations de Matam à s’unir derrière Macky Sall, pour un autre mandat à la tête du pays.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook