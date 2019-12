Sauveur de Liverpool contre Wolverhampton : Sadio Mané impliqué dans 30 buts cette année Vainqueurs des Wolves sans briller, et avec l’aide de la VAR, ce dimanche (1-0), les Reds conservent treize points d’avance sur leur dauphin Leicester.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

La dernière date de la tournée fabuleuse de Liverpool en 2019 n’a pas été la plus spectaculaire, mais cette ultime représentation de l’année civile a été fidèle aux précédentes : victorieuse. Les Reds sont insatiables.

Ils ont bouclé leur 50e rencontre d’affilée à domicile sans connaître la défaite, ont porté leur bilan de la saison à 18 victoires et un nul en 19 journées de Premier League, et, surtout, n’ont plus perdu en Championnat depuis le 3 janvier et un revers contre City (1-2). Un an plus tard, le rapport de force s’est inversé.

Certes, Liverpool n’a pas livré un match référence, mais le club de la Mersey en avait-il besoin ? Malgré l’enchaînement des matches et des rendez-vous importants (Mondial des clubs, Leicester, battu 4-0 jeudi), Jürgen Klopp n’avait pas fait tourner et on peut comprendre que ses joueurs n’étaient pas très frais. Même si Wolverhampton était dans le même cas, 45 heures à peine après son exploit face à City (3-2).

Dominateurs (65 % de possession) mais maladroits, les Reds s’en sont remis à Mané. L’ailier sénégalais a inscrit l’unique but de la rencontre, à bout portant, sur une remise de l’épaule de Lallana, qui a nécessité l’intervention du VAR (voir plus bas).

Avant lui, son pendant à droite Salah avait été trop imprécis et égoïste (4e, 12e, 21e…). En face, les Wolves n’ont pas été ridicules, loin de là, avec un but refusé (voir plus bas) et une pression constante. Van Dijk a même commis quelques erreurs de relâchement, et Alisson a eu chaud jusqu’à la dernière minute du temps additionnel et cette frappe contrée de Traoré (90e+5). Mais Liverpool paraît intouchable. Rien ne semble pouvoir arriver aux Reds et la route vers le titre, qui les fuit depuis trente ans, est toute tracée et dégagée.



Trente (30)

Encore buteur, Sadio Mané a été impliqué sur 30 buts de Liverpool en Championnat sur l’année civile (24 réalisations et 6 passes décisives). Le deuxième meilleur total, derrière le buteur de Leicester Jamie Vardy (34).



Le fait : la VAR fait encore des siennes

Après une journée de samedi pleine de polémiques (trois buts ont été refusés dans des matches différents pour des hors-jeu très litigieux au niveau des épaules), la liste s’est allongée ce dimanche à Anfield. Tout s’est joué juste avant la mi-temps. L’ouverture du score de Mané a d’abord été annulée (42e) pour une main supposée de Lallana, passeur décisif, puis validée (44e) après le visionnage des images pendant une durée relativement longue. Mais l’arbitre vidéo n’est pas revenu sur une potentielle main de Van Dijk à l’origine.

Ensuite, trois minutes plus tard, Neto a cru égaliser (45e+3) dans le temps additionnel de la première période, mais le VAR est de nouveau intervenu pour signaler un hors-jeu d’un orteil de Jonny en amont de l’action. Une affaire de centimètres, voire de millimètres, là encore. Toutes ces situations, et les débats qui en découlent, feront-ils réagir la Premier League ?

Source Igfm



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos