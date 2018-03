Sauvons Saint-Louis avant qu’elle ne disparaisse!

Saint-Louis du Sénégal;le grenier de l’histoire de notre Gaal, le Sénégal. Ce patrimoine national rustiquement magnifique, menace de disparaître sous les eaux si nous n’y faisons rien: Si l’Etat n’y fait rien.



L’érosion côtière et l’avancée de la mer, les deux grands titans qui menacent d’engloutir l’emblème de la riche histoire d’une ville aux couleurs et aux saveurs qui ont attiré plus d'un amateur de paradis terrestres. Les espaces qui ont jadis servi d’habitats sont aujourd’hui, pour la plupart, gagnés par la mer. Pikine et Guet Ndar en premiers.



On ne peut pas se permettre de perdre une ville entière, surtout celle de Saint-Louis, elle représente beaucoup trop de choses pour l’histoire et la culture Sénégalaises. l’Etat devrait se pencher sur la question et la résoudre une bonne fois pour toutes, car depuis les années 80, il est interpellé sur le sujet!



SEN PETIT SENEGALAIS



METRODAKAR