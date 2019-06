Scandale: Aliou Sall et Frank Timis cité dans une enquête de la BBC

BP, le géant de l'énergie, a accepté de payer près de dix milliards de dollars à un homme d'affaires impliqué dans un contrat pétrolier controversé, d’après une enquête de la BBC. BP avait acheté les actions de Frank timis dans un gisement de gaz au large des côtes du Sénégal pour 250 millions de dollars en 2017. Mais les documents obtenus par BBC Panorama et Africa eye révèlent que BP versera également à sa société entre... neuf et douze milliards de dollars en...redevances.or ces redevances devaient normalement revenir à l’État du Sénégal.



L'autre aspect de l'enquête de la BBC concerne Aliou sall, frère du Président. en effet après avoir réitéré les mêmes accusations proférées contre lui dans le cadre de l'affaire timis, la BBC a sorti de nouveau documents insinuant qu'Aliou Sall a reçu des commissions via la société Agritrans. Mais le directeur général de la cdc dément totalement ces accusations.



