Scandale: Mariama Sarr recrute deux proches à la fonction publique en un coup

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2019 à 02:41

Reparlons des derniers recrutements dans la Fonction publique. Pour dire que Mariama Sarr, la ministre en charge de la Fonction publique, ne s'est pas

gênée, alors pas du tout. Et qu'on ne vienne pas nous parler de coïncidence. Selon les informations de Libération, Mariama Sarr a fait «nak» très fort en

faisant recruter, d'un coup, ses deux...homonymes.

Sans blague alors ! En effet, dans les recrutements pour le compte du ministère de la Santé on retrouve Mariama Sarr Niang, qui porte le même nom que la ministre de la Fonction publique et qui est la fille de sa...sœur. Plus loin, c'est Mariama Thiam qui est recrutée. Cette dernière, qui porte aussi le nom de madame le ministre, est la fille de sa voisine. Que dire de Seynabou Khouma, proche d'Idrissa Tall, leader de l'Apr à Kaolack ? La liste «kaolackoise» est loin d'être exhaustive.

