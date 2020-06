Scandale/Rachelle Sleyvaty, incarcérée: La gestionnaire de coffre-fort riposte et révèle la pratique douteuse de Batiplus, filiale du Groupe Farès

Après le placement sous mandat de dépôt de Rachelle Sleyvaty, 24 ans, responsable du coffre-fort de la boîte, une filière du groupe Fares poursuit sa marche dans la Cour de Dame Justice. Il s’agit d’une affaire, dont ont soupçonné une main invisible. Puisque, ce scandale de près 3 milliards de FCfa de la Société Batiplus démontre à suffisance les magouilles des adeptes du blanchiment de capitaux. Mieux, ce dossier monté contre Rachelle Sleyvaty contribuerait à une «dissimulation» pour faire endosser les fuites massives de capitaux orchestrées par les dirigeants de la Société vers des destinations finales douteuses…



Le scandale de près de 3 milliards de FCfa de affecte Rachelle Sleyvaty, 24 ans, responsable du coffre-fort de la société «Batiplus», une filiale du groupe Fares. Rachelle Sleyvaty accusé à tort, a reçu une sommation, ayant précipité son emprisonnement dans une affaire qu’elle aurait ignoré les tenants et aboutissants. Ladite affaire éclatée, découvre-t-on, depuis le 6 mars 2020 concerne une lourde somme de 2,8 milliards de Francs Cfa. Chargée, la jeune femme croupit depuis le mois de mars 2020 à la maison d’arrêt des filles de liberté 6 où elle est actuellement détenue.



Après ses études de gestion à Paris, Rachelle, incarcérée présentement, est revenue au Sénégal pour travailler. Le directeur général de Batiplus, Christian Samra à qui, elle a été présentée par son père s’intéresse à ses compétences et l’emploie. Ce dernier, confie à la fille de 22 ans la lourde tâche de la gérance du fameux coffre-fort de l’entreprise. Ainsi, elle devient la gardienne de cette manne d’argent et gère les mouvements de ce coffre.



Mais, deux ans après son entrée à Batiplus, elle est accusée d’avoir détournée une rondelette somme de près de 3 milliards de FCfa. Malgré ses dénégations depuis la Section de recherches de la Gendarmerie de Colobane, elle passe d’une garde-à vue au déferrement au parquet du procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Dakar à la prison des femmes de Liberté 6. Et, il a été demandé dans un réquisitoire introductif, l’inculpation de la mise en cause pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de confiance et blanchiment de capitaux.



D’après certains experts en la matière, une association de malfaiteurs ne pouvant se faire par une seule personne. N’empêche, le ministère public avait aussi, demandé l’ouverture d’une information contre Christian Samra et son placement sous mandat de dépôt. A cet effet, le magistrat instructeur n’a envoyé en prison que Rachelle. Le fait d’envoyer seule en prison inquiète certains observateurs, qui ne cessent de poser des questions sur l’éventuelle main invisible qui protège Christian Samre.

Seulement, insiste-t-on, les détails de cette affaire trouble n’ont pas encore révélé tous ses secrets.



Chute libre de Rachelle, une orchestration vite enclenchée



La jeune demoiselle a commencé sa descente en enfer depuis le 06 mars 2020. Etant dans son lieu de travail, elle aurait reçu la visité de personnes, se présentant comme étant des agents de la Division des Investigations criminelles. Alors que de par son passé de travailleuse dans cette entreprise, elle n’a jamais reçu de remontrance ni de demande d’explication sur sa façon de gérer. Inquiète, de cette interpellation, elle chercherait à comprendre les motivations des agents se présentant comme des policiers. Et, au finish, elle s’est rendu compte qu’il s’agit de clercs d’un huissier de la place, venus lui présentés une sommation afin qu’elle s’explique «sur un manquement de plus de 2 milliards FCfa du coffre, dont elle avait la gestion.



Ainsi, l’huissier sort deux actes portant sommation interpellative, formalisés le même jour avec 30 minutes d’intervalle, contenant des déclarations «contradictoires» qui lui sont prêtées et dont, elle ne reconnait pas. Surprise, elle s’évanouie à la vue de la sommation contenant ses «aveux». La scène s’est passée, apprend-on, en présence de Samra. Mais, ce n’était que le commencement d’un long périple judiciaire qu’elle n’aurait jamais imaginé vivre. Sur la base de cette double sommation contradictoire que Batiplus a saisi les pandores de Colobane d’une plainte pour abus de confiance, portant sur près de 3 milliards de FCfa que l’employée de 24 ans aurait subtilisés du coffre, à l’insu de ses employeurs. Alors, il a été constaté qu’en l’espace de 14 mois, la machine judiciaire est enclenchée et tout s’enchaine.



Riposte de Rachelle, sa plainte et ses graves révélations sur Batiplus



Refusant d’être l’agneau du sacrifice, elle organise sa défense, porte plainte et dévoile les magouilles de Batiplus. Ses avocats engagés saisissent les enquêteurs de la Section de Recherches et attaquent la sommation, servie à leur cliente en visant l’extorsion de signature. Avec sa plainte parallèle, la jeune dame, documents à l’appui, fait des révélations sur les pratiques de la société Batiplus qui violerait la législation financière nationale. Mademoiselle Sleyvaty se dit victime de cabale. Mieux, elle confie aux enquêteurs que si ce dossier est monté à son encontre, c’est pour tout simplement «dissimuler» et lui faire endosser, les fuites massives de capitaux orchestrées par les dirigeants de la Société vers des destinations finales douteuses, en transitant par des intermédiaires qui ont pignon sur rue à Dakar.



Alliant l’acte à la parole, elle met à la disposition des enquêteurs une série de 60 décharges, consistant à des sommes remises par ses soins, sur ordre de son patron Christian Charbel Samra, au courtier de la société M. Fall, chargé d’acheminer les «mallettes» à des endroits précis à Dakar Plateau. Chez H.H et S.H. Après confrontation avec des documents administratifs, le courtier qui, au début, a nié avoir déposé le moindre courrier à des particuliers, fait ses aveux, se plie et donne les adresses.



Haute protection de Christian, des porteurs de valises et des bénéficiaires des fonds



Ainsi, le tout s’emballe. Puisque, les enquêteurs découvrent avoir affaire à un réseau de délinquants financier, intègrent à leurs investigations les déclarations de Rachelle. Très déterminée, la jeune demoiselle s’est évertué à organisé davantage sa défense sur une période de 6 mois avec des compilations de reçus produits qui se chiffreraient à près de 4 milliards de FCfa. Documents à l’appui, Rachelle argumente ses déclarations en révélant aux enquêteurs que la pratique date de longtemps. Ce n’est qu’il y’a 6 mois qu’elle a décidé (par précaution) de garder l’original des reçus. Pour retrouver les preuves des allégations de la fille, une descente est faite chez H.H et S.H. Près d’un (1) milliard FCfa est saisi (500 millions et 48 millions). Un montant qui est présentement à la Caisse de Dépôt et de Consignation (Cdc).



Contraint à cette découverte, Samra réentendu reconnaît ces dépôts, alors qu’elle refusait d’admettre la sortie de cash de Batiplus vers des particuliers. L’argent en question « transitait » dans les boutiques des deux hommes d’affaires libanais avant d’être déposé à la banque le lendemain. Or, aucun des acteurs concernés n’a pu produire un document, attestant que ces fonds ont été déposés à la banque. H.H a finalement affirmé que la somme de 500 millions de FCfa, retrouvés entre ses mains, serait un prêt que Batiplus lui aurait octroyé. Pour un montant aussi conséquent, il était incapable de sortir le moindre document attestant cet ‘emprunt’». Après tous ces éléments, le préjudice passe de 125 millions (somme visée, au début, par la plainte de Samra) à 2, 8 milliards. Cependant, seule Rachelle est inquiétée. Ni Christian, ni les porteurs de valises, ni les personnes chez qui l’argent liquide a été déposé n’ont été déférés et inculpés.



Sa liberté provisoire refusée, un pourvoi en cassation projeté



Le parquet dans son réquisitoire introductif avait demandé au doyen des Juges d’instruction, Samba Sall, d’instruire contre Samra et X pour abus de confiance avec la plainte de Batiplus. Mais aussi, pour blanchiment, suites aux révélations de la fille. Seulement, la demande du Pr de placer le boss de Batiplus sous mandat de dépôt n’est toujours pas suivi par le juge d’instruction qui a le dernier mot. L’autre fait à souligner est que le réquisitoire du parquet n’a pas réglé le sort de la plainte de madame Sleyvaty contre Samra et Batiplus.

Ce faisant, ses conseils ont demandé la mise en liberté de leur cliente.



« Ne serait-ce qu’au nom du principe Constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi, compte tenu de l’inculpation tardive de son présumé auteur principal», relève l’informateur. Mais le parquet s’est opposé, le doyen des juges lui a aussi refusé la demande. Un refus confirmé par la Chambre d’Accusation. Entre temps, une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, introduite par ses conseils, est rejetée. Mais les avocats de Rachelle vont, apprend-on, saisir la haute juridiction. La défense qui ne lâche pas le combat, a décidé de se pourvoir en cassation contre le dernier arrêt, rendu par la chambre d’accusation.



Absence de réquisitoire introductif du procureur et le risque d’internationalisation du dossier



L’autre front ouvert par la défense est le suivi de la plainte de Rachelle contre son ex-patron. Le parquet a, selon des sources judiciaires, saisi la Section de Recherche pour lui demander de «reprendre » l’enquête sur la plainte de la dame Sleyvaty. C’est pourquoi, Samra, les huissiers, ainsi que Rachelle ont déjà été entendus sur sa plainte et les procès-verbaux sont transmis au parquet. Apres avoir bouclé ses nouvelles auditions, la Section de Recherches a posé le dossier à la table du procureur.



Mais, le procureur n’a toujours pas fait de réquisitoire introductif. Un document attendu avec impatience par Rachelle, devant prendre son mal en patience. Cette affaire, vite rangée dans les tiroirs de la mémoire des Sénégalais, semble intéresser certaines grosses pontes. D’après une source proche de cette affaire, depuis quelques temps, des agents d’une grande puissance étrangère, fortement intéressée, séjournent au Sénégal pour fouiner dans ce dossier. Et, un grand cabinet, donnant un goût aigre-doux à cette affaire, risque de couper des têtes.

La rédaction de leral...



