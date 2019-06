Scandale: Silence ! ça pille à l'Ernam La fraude sur les facturations de survol n’est pas la seule affaire qui écorne l'image de l'Asecna. De nouveaux éléments attestent de la délinquance financière qui régnait à l'Ecole régionale de la navigation aérienne et du management (Ernam) sise à Dakar.

Libération parcouru par leral.net, a pris connaissance des détails du scandale financier qui secoue, depuis que nous l'avons évoqué pour la première fois, l’école régionale de la navigation aérienne et du management (ernam) qui est sous la tutelle de l'asecna. selon nos informations, une plainte a été formellement déposée contre Nsue Esone Eugenio qui a été discrètement relevé de ses fonctions de directeur de l'ernam.



En attendant de connaître les suites de la procédure judiciaire, ils sont nombreux à penser que ce dernier n'a pas pu commettre seuls les faits qui lui sont reprochés.Les détails de la bamboula financière qui régnait à l'ernam sont ahurissants. exemple : des commandes de fourniture de bureau des premier et deuxième trimestres 2017 d'un montant de 6.994.878 fcfa dont les bordereaux de livraison sont signés par le chargé de maintenance par intérim et les factures certifiées par l'ancien directeur et le chargé d'unité du budget, ne sont jamais entrées en magasins. Ce qui est d'ailleurs confortée par l'absence de bordeaux de livraison. en clair, il s'est agi d'un vulgaire marché fictif maquillé sur la base

de faux. Pire, le directeur avait certifié aussi des factures à hauteur d'1,2 million de fcfa pour la

révision des équipements informatiques de janvier à juillet 2017. la prestation bien que "payée" n'a jamais été effectuée.



Ce n'est pas tout. selon nos informations, des bizarreries ont été relevées sur la commande objet du bon numéro 20170173 du 3 août 2017 du fournisseur "sen services informatique". Les articles visés par le bon de commande n'ont jamais été livrés. A la place, ce sont des imprimantes qui ont été réceptionnées alors que le bon de livraison comporte le numéro du même bon de commande. Mais

il y a plus étonnant! les six imprimantes de type Hp office Jet 7610 ont été "achetées" à 331.000 fcfa pièce alors que le prix sur le marché ne dé- passe pas 119.000 fcfa. Au titre des investissements, il a été relevé que sur 70 climatiseurs commandés seuls 52 ont été livrés, soit un manque de 18 appareils

alors que la facture a été intégralement payée.



L'autre curiosité concerne la location-gérance du restaurant de la cité des élèves et stagiaires de

l'ernam. En effet, dans le contrats, il était stipulé que c'est le gérant qui allait prendre en charge la fourniture du restaurant en eau, en électricité et en gaz. Mais pour on ne sait encore quelle raison, l'ancien directeur faisait tout supporter à l'ernam. Ce qui n'est pas surprenant puisque c'est l'ernam qui payait même les factures d'électricité à son... domicile. Selon nos informations,l'asecna estime que ces manœuvres frauduleuses ont permis de détourner pas moins de 150 millions de fcfa.

Une affaire à suivre

