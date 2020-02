Scandale à Dakar Sacré-Cœur : Olivier Sylvain, responsable de la cellule de performance, arrêté pour abus sexuels et pédophilie Le responsable de la cellule de performance du centre de formation de football Dakar Sacré-Cœur, Olivier Sylvain, a été arrêté, samedi dernier, pour abus sexuels sur sept joueurs mineurs. Ces derniers ont témoigné contre à la Brigade de protection des mineurs. Il s’adonnait à ces pratiques depuis au moins un an, selon Libération. Mis au courant de cette affaire, le président de Dakar Sacré-Cœur a saisi la police. Olivier Sylvain, qui ciblait les jeunes de 13 à 15 ans, a été déféré et placé sous mandat de dépôt ce 10 février.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Février 2020 à 09:01 | | 0 commentaire(s)|



